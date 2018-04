Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 5 sec

Ouverture f/5.7

Focale 45 mm

ISO 1000

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Vers 4h30, une ligne orageuse se forme du nord-est héraultais jusqu'aux Cévennes gardoises. L'ambiance est crasseuse avec un plafond nuageux bas, je rate le début des hostilités et je me contente donc de quelques flashs... puis le ciel va petit à petit se dégager jusqu'à devenir limpide, digne d'une ambiance post-dégradation estivale. La ligne se trouve maintenant quelque part entre nord du Gard et sud Ardèche... mais ce n'est plus vraiment une ligne, seule la pointe sud persiste avec un gros panache pluvieux à l'avant. Sacré spectacle matinal pour ce printemps qui continue dans sa lancée folle.