Petit arcus sans orages qui s'est matérialisé en approchant de la vallée de la Loire. Je ne me suis pas déplacé et je l'ai pris à domicile, d'où ce point de vue non optimal.



On voit que la végétation est typique d'un début de printemps dans la région. Certains arbres sont en fleurs, d'autres en bourgeon ou en feuilles, alors que certains sont encore en mode hiver. L'herbe en revanche est bien grasse, humide et haute.