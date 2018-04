Préparation

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/280 sec

Ouverture f/8

Focale 32.5 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.96°E

Altitude GPS 150m

La sortie de l'ami Râ, quoique quelque peu retardée, est désormais imminente. De petites brumes tapissent le fond de la vallée (et uniquement cet endroit) où un peu de givre s'observe au sol. Il faut dire que la température passait de 4°-5° sur le haut des collines et les plateaux, à environ 2°-3° dans les creux, peut-être moins par endroits.



La France dort (OTH inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !