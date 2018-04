Ennuagement

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/8

Focale 28.2 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.96°E

Altitude GPS 150m

La brume se résorbe doucement, en même temps que la nébulosité se fait plus abondante, plus compacte.

Ceci contrarierait bien entendu la réapparition de l'Amiral durant un petit bout de temps...



Requiem pour un Démon (OTH inside) ?

