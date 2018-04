Mercredi au soleil,agréable et réveil printanier de la végétation!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/2564 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 37m

Un mercredi agréable en douceur et une dose assez généreuse de soleil malgrés des "panaches" de voile nuageux en transitoires/en transit,tamisant parfois brièvement et légèrement les rayons du soleil.Temperature maximale de 19 degrés et temperature actuelle de 18,5 degrés en ce moment.Temperature minimale : 3,5 degrés au lever du jour.Hier en milieu d'après-midi,la nébulosité abondante a gagnée (passagèrement) du terrain après un debut de celle-ci sous un temps plus clement,plus avantageux au soleil et aux plages de ciel bleu,avant que le beau temps (assez relatif avec un ciel peu nuageux) ne revienne à partir de la fin d'après-midi. Temperature maximale (de saison) de 16,5 degrés en debut d'après-midi justement.Temperature minimale de 9 degrés le matin où le ciel fut mitigé,variable avec éclaircies et passages nuageux.Lundi soir,les quelques pluies remontant par le sud nous ont concernées jusqu'en première partie de nuit (cumuls assez anedoctiques au final).La végétation s'est assez sensiblement réveillée et "mise en route" en quelques jours avec arbres (fruitiers) en phase de fleurissement,en feuilles et arbres bourgeonnants etc... .

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)