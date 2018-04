Appareil Panasonic

...courte et belle éclaircie...embellie surprise qui n'a pas durée bien longtemps entre deux passages très nuageux ou la pluie est tombée dans la nuit...puis le ciel s'est recouvert à nouveau bien vite et reste très chargé...au moment où je poste cette image les sommets sont bouchés...la pluie n'est pas loin.température de 6°C à 10°C entre ce matin et cet apm les sommets restent bien blancs.