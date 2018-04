Fin d'épisode

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Les orages se succèdent sans relâche depuis bientôt 24h sur la région, accompagnés d'une activité électrique faible à modérée. Ce sont surtout les pluies et le vent qui auront marqué le tempo avec plus de 200mm répartis sur les deux jours dès les premières montagnes d'arrière-pays gonflant fortement les cours d'eau... Le Paillon a envahi la route à Nice forçant la ville à fermer le tunnel et la voie rapide entraînant d'énormes bouchons à la sortie des bureaux.



Tout l'après-midi, les orages auront été noyés dans le brouillard, ici, à 420m d'altitude avec une activité électrique trop aléatoire (bien que satisfaisante par moments) pour tenter une chasse sur la côte. Ce n'est qu'une fois le soir venu que la masse d'air tend tout doucement à s'assécher par le sud. Sous des pluies pourtant encore soutenues, le brouillard s'évapore et laisse enfin apparaître les éclairs dans toute leur majesté.



Petite particularité liée à la présence de sable saharien dans l'air, les éclairs étaient particulièrement roses, effet accentué ce soir par la lumière jaune déclinante du soleil dans le rideau de précipitations.



A trois reprises, la grêle aura blanchi le paysage aujourd'hui, avec +7°C au meilleur de l'après-midi....