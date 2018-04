Encore froid et humide

Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/5

Focale 109 mm

ISO 100

Objectif EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STMÿÿŒl

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Pour une quasi mi-avril à l'extrémité sud de la France les températures restent très fraîches, on dépasse difficilement les 15°C, et les épisodes pluvieux sont aussi plus nombreux. L'atmosphère est encore bien humide aujourd'hui et ce ciel de traîne nous gratifie de quelques stratus illuminés à l'heure du coucher de soleil. On attend la douceur de pied ferme!