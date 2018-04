Appareil samsung

SM-G930F

Exposition 1/830 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.2 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G930FXXS2DRA9

GPS 49.5°N, 0.09°E

Altitude GPS 0m

Une journée ensoleillée. Le ciel s'est chargé en l'espace d'une heure. E.tre 14h et 15h, la foudre frappait le littoral du Calvados. La situation devient de plus en plus orageuse au fil des minutes.

À suivre !

Les températures relevées à l'ombre sont de : 7°C à 8h, 15°C à 13h, 18°C à 15h et 14°C à 17h.