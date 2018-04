Dim. originale 4128*2322px

Appareil samsung

SM-A510F

Exposition 1/283 sec

Ouverture f/1.9

Focale 3.7 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A510FXXS5CRC5

GPS 43.62°N, 1.4°E

Altitude GPS 0m

La période de temps humide et frais prend fin ce jour, la fin du WE sera plus agréable et douce !

Couché de soleil esthétique, le tout dans une douceur relative pour la saison avec 14°C au compteur et un léger souffle de secteur SE dans le domaine de l'Autan.

Pression en hausse à 1017 hPa.