Orageux au large

Appareil samsung

SM-G930F

Exposition 1/1380 sec

Ouverture f/1.7

Focale 4.2 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G930FXXS2DRA9

GPS 49.49°N, 0.12°E

Altitude GPS 0m

Une journée très contrastée avec un ciel clair au levé du jour, un ciel plus laiteux ce midi, des averses vers 13h30 et le soleil est revenu vers 15h30.



Un passage orageux, très localisé entre le Calvados et la Seine-Maritime s'est manifesté vers 18h.



Les températures relevées à l'ombre sont de : 10°C à 8h, 11°C à 13h et 15°C à 16h.