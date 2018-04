Instabilité printanière

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/5

Focale 25 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Des orages étaient prévus aujourd'hui en Haute Provence, mais un voile nuageux a limité l'ensoleillement jusqu'à 15h environ, ne permettant qu'à une faible convection de se mettre en place en fin d'après-midi et début de soirée.



La dernière averse se produira sur les Préalpes de Castellane, dans une superbe lumière.



Les massifs sont encore abondamment enneigés à une altitude relativement modeste, couche devenant de plus en plus importante en allant vers les Alpes Maritimes.