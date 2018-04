Archipel néo-cubain : Le Teide

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/8.0

Focale 13.16 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Après une dizaine de jours passés dans l'archipel néo-cubain, comme je l'ai baptisé, c'est-à-dire dans les îles de l'ouest de la Macaronésie (Canaries), nous voilà avec Sibylle en train de survoler le plus haut sommet d'Espagne, le Teide qui culmine à 3718 m au dessus de l'Atlantique. L'impression est forte surtout lorsqu'on a escaladé ce volcan extraordinaire trônant sur une caldeira qui l'est tout autant.

Il reste encore un peu de neige à cette altitude sur la face nord. On a beau être au large du sud-Maroc, les températures là-haut peuvent être glaciales et le vent redoutable.