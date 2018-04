Archipel néo-cubain : La Goméra

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8.0

Focale 11.35 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Après huit jours passés sur cette île ronde, petit caillou de 370 km2 au milieu de l'Atlantique, nous nous envolons pour Ténérife.

A gauche au loin, on peut identifier la station fort plaisante de Vallée-Grand Rey , à l'avant plan le secteur de la Dama avec ses bananeraies. Plus haut, la Forteresse se détache à l'ouest de l'île du haut de ses 1250 m et à sa droite le point culminant : Garajonay dominant une forêt semi-tropicale primaire à 1487 m d'altitude.