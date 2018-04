Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/6.3

Focale 50 mm

ISO 320

Objectif 50.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Très beau et doux aujourd'hui, et pour une fois la douceur persiste en soirée avec +16°C sans vent ici, à plus de 700m.



Conditions idéales donc pour profiter de ce joli coucher de soleil sur le Mercantour.