Journée estivale. de Gap centre à Theus.

Le/les sols regorgent d'eau.

Toute la végétation affiche le :" Vert, blanc (pour certains fruitiers), rose et jaune (pour les "dents de lion") ! tout de suite après le : " blanc". 1transition visuelle et olfactive impressionnante.

vue tjrs sur la colline de Saint Mens et Sainte Marguerite au sud est de Gap, prise du presque centre de Gap.Colline de Puymaure.

Envoyé depuis l'appli mobile