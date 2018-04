Lancement de série de jours estivaux!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/3731 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.3°N, 2.53°E

Altitude GPS 37m

Nous ne sommes encore qu'au mois d'avril et pourtant c'est bel et bien une série de plusieurs jours estivaux qui s'annonce avec des niveaux thermiques potentiellement exceptionnellement chaud/élevées,notamment en fin de semaine!Aujourd'hui (mardi) l'offensive débute avec un ciel aux couleurs de l'été,du bleu à foison à peine contrarier par quelques filaments de cirrus et cotras (traînées blanches d'avions).Temperature actuelle de 21,5 degrés en ce moment,une douceur printanière déjà assez marquée (et agréable).Temperature minimale de 3 degrés en tout début de matinée,une petite fraîcheur matinale on ne peut plus classique encore a cette époque de l'année lors de conditions nocturne calme,limpide en situation anticyclonique. [ [18H00] : Temperature maximale de 22 degrés pour ce mardi 17 mai,euh plutôt 17 avril.]Hier : temperature maximale : 17 degrés;temperature minimale : 6 degrés.Larges et dominantes périodes ensoleillées tout au long de la journée.Photo prise à brenouille cette après-midi,où l'on peut voir que la végétation "explose" littéralement!

