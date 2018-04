26 degrés cette après-midi,l'été "frappe"!

Un 18 avril que l'on peut qualifier aisément d'exceptionnel (proche des records absolues de chaleur pour une deuxième décade de mois d'avril) et estival avec une temperature maximale de pas moins de 26 degrés (!) cette après-midi,celle-ci permettant d'établir ainsi la toute première journée de chaleur (>25 degrés) de l'année, particulièrement précoce donc!Plein soleil et ciel bleu sans partages jusqu'en milieu après-midi où un très fin/très mince voile nuageux est apparue,celui-ci se montre plus visible en ce tout début de soirée sans toutefois altérer l'ensoleillement et la chaleur avec une temperature actuelle d'encore plus de 25 degrés (25,3 degrés) en ce moment!Autre remarque guère moins importante concernant les temperatures,l'amplitude thermique qui s'est révélée considérable, spectaculaire même,entre cette nuit et cette après-midi avec une temperature minimale d'environ 4 degrés ici à l'aube (très tôt ce matin) ce qui est égale à une amplitude énorme (un choc thermique on pourrait dire) de près 22 degrés!!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)