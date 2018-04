grand beau temps blanc,bleu et sec

belle matinée d'été à Gap où les nuages sont en grève: même pas un petit cumulus poussé d'Italie par le vent d'est peu sensible en vallée. déjà 22° et ça va monter encore dans l'après midi .le printemps a été court !! (on ne perd rien pour attendre...)