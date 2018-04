Encore une journée quasi estivale, proche des 30°C.

Pas un nuage et ciel limpide. C'est le contraste entre la plaine printanière et la haute montagne encore hivernale avec un enneigement record pour la saison.



La chaine de Belledonne (Grand Chat, Pointe de Rognier, Grands Moulins, Pic du Frêne, Grand Charnier et Tournetalon) depuis le hauteurs de Villard-Sallet.



Bonne soirée.