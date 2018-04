Depuis mardi le temps est vraiment très agréable et estival surtout en journée,les matinées sont un peu fraiche c'est vrai mais les après-midi sont chaude, surtout mardi ou il faisais que 4,6°C au matin mais jusqu'à 23,7°C l'après-midi.

Quasiment 20°C d'amplitude thermique chaque jours ...

Chaque jours nous gagnons quelques degrés, 10,8°C ce matin, j'ai relevé jusqu’à 29,4°C sous abris au plus chaud pour le moment en fond de vallée sur sur Sallanches, pas loin de 25°C aussi sur Chamonix ... Chaudement comme en juillet par ici ...

Bon week-end à toutes et à tous.