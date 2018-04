Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/2933 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.44°E

Altitude GPS 33m

Un 20 avril qui va rester dans les mémoires avec une temperature maximale inimaginable,historique pour un mois d'avril de...près de 29 (28,8) degrés (!!) dans le courant de l'après-midi( (fin d'après-midi),,un niveau digne d'une chaude journée de pleine été,sauf que nous sommes bien encore au mois d'avril!!C'est donc un nouveau record de chaleur absolue mensuel qui vient d'être établit ce vendredi et le précédent record mensuel (battue aujourd'hui!) date seulement et tout simplement....d'hier où la valeur thermique maximale y avait déjà atteint pas moins de 28,5 degrés!Ce qui fut également frappant et impressionnant,c'est la vitesse de progression du thermomètre dès ce matin car après une temperature minimale d'environ 10 degrés à l'aube (06/07H00),elle s'est ensuite envolée avec pour exemples déjà : 17 degrés à 09H00,puis les 20 degrés ont été dépasser particulièrement (très) précocement avant 10H00 avec 21 degrés précisément,ensuite a 11H00 près de 24 degrés (23,7)!A la mi-journée (12H00) c'est carrément la barre des 25 degrés/le seuil de la chaleur qui a été dépassé,ce qui est là aussi sûrement inédit (depuis les relevées météorologiques) a une telle heure en avril!;enfin les 27/28 degrés étaient atteints en debut d'après-midi pour donc déboucher sur cette folle temperature maximale de quasiment 29 degrés!Pour ce qui est de la couleur du ciel,c'est le bleu azur absolue!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)