Conditions estivales,encore!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/2283 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.15°N, 2.38°E

Altitude GPS 33m

Ce samedi aura été marquée par une journée supplémentaire de conditions estivales et anormalement chaude/hors-normes pour un mois d'avril (bien que d'une intensité légèrement en deçà par rapport à hier et avant-hier qui furent pour rappel deux journée de chaleur record historique,mémorable pour cette époque de l'année!) avec une temperature maximale encore exceptionnel de près de 27 degrés (!) en fin d'après-midi!!Temperature de 25,5 degrés au moment de la photographie prise à l'abbaye de Royaumont (95) au niveau de la frontière Oise/Val d'Oise,où la chaleur était déjà donc bien au rendez-vous en debut d'après-midi!Temperature minimale : 9,5 degrés au petit matin.Ciel évidemment toujours d'un bleu immaculée,à peine déranger par de très minces cirrus effilochées en lambeaux et très peu perceptibles.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)