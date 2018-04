traînées envahissantes

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

Levers de soleil quasi identiques depuis plusieurs jours . mais ce matin les cirrus homogénitus des routes aériennes passant au dessus de la région s'élargissent de façon spectaculaire et durable en envahissant le ciel. depuis la photo le nombre de traînées a augmenté considérablement .

Avant son lever le soleil traçait de grands rayons dans la poussière de l'atmosphère .mais la relatives pureté du ciel m’empêche de faire des photos avec le soleil dans son intégralité comme on peut le faire à basse altitude . (un peu frustrant !)

bonne journée à toutes et tous .