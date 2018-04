Quand la foudre danse autour de la lune

Appareil PENTAX

PENTAX K-50

Exposition 15 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 200

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

remière chasse de l'année et non des moindres !

Parti de Rouen vers 22:30, rejoignant un camarade un peu plus-tard dans le secteur d'yvetot, voila que plusieurs orages s'offrent à nous dont celui-ci plutôt appréciable car nous étions à l'abri !

En effet, seulement quelques gouttes par moment, un vent faible et 17° au moment de la photo avec la lune pour tenir compagnie.

On en redemande encore !