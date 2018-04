Orage localisé nocturne

Depuis plusieurs jours, le soleil et la chaleur exceptionnelle font leur actualité sur la région (de 27 à 30°C depuis mardi). Un léger risque orageux était d’actualité pour ce samedi soir et la nuit suivante. Aux environs de 1h du matin, un petit orage local s’est formé sur l’est de la Touraine et a pris direction de la Sologne, l’Orléanais avant de filer vers l’agglomération parisienne vers 4h30 du matin, puis de filer vers la Belgique (cet orage aura alors parcouru pas moins de 400 km). Lors du cliché, l’orage file vers Compiègne (60), après m’avoir intéressé (pluie modérée, petites rafales, mais pas mal d’électricité). Un nouveau risque perdure aujourd’hui.