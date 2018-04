marée basse et cumulus décoratifs sur Serre-Ponçon

Appareil Panasonic

DMC-TZ100

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/6.3

Focale 9.1 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

vue en direction de l'Ubaye (le lac est alimenté à la fois par la Durance et par l'Ubaye), vers l'Est.

Le lac affiche une cote record de -46 m par rapport au niveau optimal, ce qui ne s'était pas produit depuis 55 ans !

En cause, l'hiver assez froid qui a obligé EDF à utiliser l'eau pour turbiner et produire + d'électricité, et une anticipation de la fonte des neiges en cours et à venir : la capacité du lac est de 1.3 milliards de m3 d'eau, et les quantités de neige à fondre sont estimées à 2.5 milliards !

De nombreux curieux se baladent donc sur les rives, à la recherche de vestiges engloutis qui ne réapparaissent que très rarement !