Plein soleil et chaleur historique touchant à leurs fin!

La période de temps estival et de chaleur historique qui nous concernait depuis le milieu de la semaine dernière est sur le point de s'achèver et touche à sa fin aujourd'hui.Il aura encore toutefois fait exceptionnellement chaud ce dimanche avec une temperature maximale proche des records,de 27 degrés cette après-midi,soit une valeurs thermique maximale finalement identique à celle d'hier après-midi!Temperature minimale douce de 12 degrés cette nuit.Neammoins,il y a certaine différence au niveau du temps comparée aux journées précédentes : le retour de la nébulosité (bien que le beau temps estival,le ciel bleu et le soleil soient restées encore bien dominants) avec quelques bancs passagers de nuages élevées et de moyenne altitude,plus rarement cumuliformes et d'aspect pré-orageux car l'atmosphère présente une instabilité légère et anarchique,a l'image de la fin de nuit dernière où même apparemment une petite cellule orageuse localisée remontant de la région parisienne à circulée sur la partie est du département.Un vent de sud-ouest,ponctuel ,parfois modérée en rafales (30/40 km/h en rafales) s'est levée à partir de ce debut d'après-midi ventilant et tempérant donc de temps à autres l'impression de lourdeur (et chaleur) ressentit!En cette fin d'après-midi,le ciel s'ennuage plus significativement et le thermomètre "en profite" pour commencer à décroître avec une temperature actuelle de 25,5 degrés en ce moment!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)