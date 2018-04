Orage matinal !

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 4 sec

Ouverture f/6.3

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

Après un réveil en trombe pour tenter d'intercepter une cellule très électrique 20km au nord, c'est finalement juste au dessus de ma tête et au levé du jour qu'une auutre cellule orageuse prendra naissance ! le temps de prendre cette photos et la cellule m'engloutira déja !



La partie la plus drôle commence, je part travailler :') !