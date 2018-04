Bienvenue aux Estivales de Matheysine

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

XZ-10

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/8.0

Focale 10 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash Compulsory Flash

Logiciel Version 1.1

Les Estivales de Matheysine vous accueillent.



Pour le dernier jour de cette édition 2018, RDV aux Crêtes de Brouffier au départ de la Morte. Enneigement toujours conséquent et départ skis aux pieds dès 1500m.

Petite brise rafraîchissante sur les crêtes et grosse chaleur en bas.



Bronzette obligatoire avec près de 20°C à 1500 et 30°C en vallée. Regel quasi nul sauf à haute altitude.