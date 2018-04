Retour à un temps plus classique d'avril

Retour à un temps plus classique d'avril Aumont-en-Halatte 2018-04-23T11:32:00+02:00

Dernière trace du front froid qui s'éloigne vers le sud-est avec le voile de cirrostratus qui laisse la place un ciel plus bleu avec de petits cumulus .

L'orage de la veille au soir qui accompagnait ce front froid a mis à un période exceptionnelle de 5 jours de chaleur, en fait ce matin c'est un temps plus en conformité avec avril qui est revenu même si cela parait bien plus frais .