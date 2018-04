Retour à un temps "banal" (normal) de saison!

Appareil Apple

iPhone 5s

GPS 49.23°N, 2.45°E

La chaleur s'est clôturée hier soir par des évolutions orageuses qui cependant eux ne nous aurons pas directement concernées.Peu après 20H00,naissance d'une cellule non orageuse dans un premier temps juste au sud de notre position mais se décalant après au sud-est,en bordure (ici) des gouttes de pluies de tailles impressionnante (son tambourinant comme de la grêle) se sont mises à tomber mais pas davantage,ça à durée quelques minutes.La base nuageuse était bien tourmentée et menaçante,la cellule circulait ensuite un peu plus à l'est (quelques kilomètres) et tandis qu'elle se renforçait,un rideau apparent et se densifiant fut visible,puis enfin les premièrs coups de tonnerres ont retentit,il y en a eu quelques uns d'audibles avant que l'orage ne s'éloigne trop.A noter qu'un segment (morceau) d'arc-en-ciel y a été observée en dessous depuis notre secteur (voir photographie ci-contre,si cela fonctionne!) IMG_1024.JPG. Un peu Plus tard dans la soirée,second orage : Le ciel s'est sérieusement assombrie de nouveau côté sud-ouest sur la même trajectoire en prenant une couleur encrée (caractéristique d'un ciel d'orage).l'activité électrique s'est rapidement manifestée,ça à commencer à "flasher" d'abord ponctuellement avec quelques grondement,puis rapidement plus fréquemment après, des éclairs (inter/intra-nuageux principalement) zébrant le ciel régulièrement (une belle activité orageuse active,significative pour la saison) bien que parfois partiellement masquées sous le rideau de précipitations de l'orage située à notre est immédiat puisque soudainement le vent s'est levée,des rafales (50/60 km/h) suivie d'une courte averse banale ici (non intense) avec sols juste humidifiés ,en revanche les coups de tonnerre n'auront pas été puissant/pétaradant car les impactes de foudre se produisant en dessous était minoritaires et ne tombaient pas vraiment à proximité (a quelques kilomètres de distance).L'orage est ensuite partie dans un air plus rafraîchie a l'arrière de celui-ci (Temperature comprises entre 17 et 16 degrés en deuxième moitié/fin de soirée contre encore pas moins de 24/24,5 degrés en debut de soirée après une temperature maximale exceptionnellement chaude de plus de 27 degrés (!!) dans l'après-midi) sous un ciel nuageux au cours de la nuit,lâchant quelques gouttes de temps en temps.Ce Lundi avec le basculement du flux a l'ouest (flux océanique) c'est le retour à un temps plus moyen avec un ciel variable,mitigé,une alternance de belles périodes ensoleillées et de passages nuageux mais c'est également et surtout le retour des temperatures plus banales,normales pour la saison en effet la temperature maximale diurne pour la première fois depuis une semaine à été inférieur à 20 degrés avec une valeur thermique maximale de "seulement" 19 degrés cette après-midi,cela peut paraître frais par rapports aux excès de chaleurs (historiques) de ces dernières journées mais c'est tout à fait en conformité pour une dernière décade de mois d'avril!Temperature minimale de 11 degrés ce matin.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)