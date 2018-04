la fête est finie !

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/3.9

Focale 7.15 mm

ISO 80

Programme Créatif

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Retour comme prévu d'un temps moins chaud et plus perturbé avec des averses orageuses ce matin. Par la suite, encore quelques ondées dans un ciel encombré. Peu d'éclaircies. Vent de sud ouest. 17°C environ en maximale, après une matinée encore très douce (15°C vers 8h). Des températures encore correctes en journée pour la période même si l'été a tiré sa révérence.

En attendant la pluis, tiède, a été bénéfique pour les sols et la végétation en surface.

Photo : Strasbourg Neuhof, lisière de forêt.