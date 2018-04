Appareil Canon

Belle journée, quelques cumulus sur les reliefs.

Encore des températures agréable, une 20°C en moyenne altitude et une peu de bise.

On est en plein contraste de saison avec l'hiver sur les sommets et les blés qui poussent.



Obiou & Grand Ferrand.



Bonne soirée.