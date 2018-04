Temps mitigé,très partagée avec des éclaircies mais parfois aussi beaucoup de nébulosité tout de même,le tout sous un régime de flux d'ouest soufflant modérément par des températures tout juste ,voir à peine de saison avec une temperature actuelle de 17 degrés en ce moment,celles-ci sont généralement comprises entre 15,5 et 17 degrés en fonction des passages nuageux et des périodes de soleil.Plus couvert ce matin (avec peut-etre quelques fines gouttes de pluie au debut de celle-ci).Temperature minimale : 9 degrés.Un mercredi paraissant donc bien frais et moyen,pas terrible au regard (à comparer) de la semaine précédente et de ce week-end pleinement estivale.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)