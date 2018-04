Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La mer de nuages gagne de l'altitude en cette fin d'après midi et va bientôt envahir le lac des Coubous.

Le changement va être radical, en quelques instants je passe du soleil et une sensation de chaleur à l'humidité et une visibilité fortement réduite. Plus bas, ce sera même une bruine assez forte qui accompagnera mon retour à Barèges.