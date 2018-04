Promesse d'une belle journée

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/300 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 150m

Malgré la grande fraîcheur ambiante (en fond de vallée s'entend) et la faiblesse du vent, la Rivière Majeure ne "fumait" presque pas, et d'ailleurs le phénomène n'est même pas visible à l'image ici (même à l’½il nu il était assez difficile à discerner...). C'est plutôt surprenant, mais il faut bien en prendre acte.



Bonne nuit à toutes et à tous !