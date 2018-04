Appareil Panasonic

Un temps beaucoup plus agréable et plus doux qu'hier malgré un vent bien sensible cet après midi qui maintenant s'est calmé . En cette fin de journée le ciel est partagé par une large bande nuageuse qui laisse à nouveau passer le soleil avant que celui ci ne se couche. Il fait 17°