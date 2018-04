val d'Ossoue et cirque de Gavarnie

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

En remontant le glacier d'Ossoue conduisant au Vignemale, la vue est superbe sur le cirque de Gavarnie avec des cumulus en Espagne.

Le soleil tape fort et la chaleur est très sensible sur ces pentes orientées sud et la neige a très vite ramolli ce matin. Des coulées de neige humide continuent de se déclencher spontanément, comme sur la gauche de la photo ou un morceau de neige partira dans les minutes qui suivent.

L'horaire beaucoup trop tardif m'empêchera de gravir la pente finale du Vignemale à cause de la neige trop molle.