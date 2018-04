Banquise du Crozet

Appareil LG Electronics

LG-H440n

Exposition 1/12530 sec

Ouverture f/2.3

Focale 3.18 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Altitude GPS 0m

Températures estivales, fonte nivale, bataille navale sur le Lac du Crozet

L'absence de regel accentue la fonte qui s'accélère.



Plus d'un mètre de neige perdu en 15 jours à 2000m et les premiers lacs d'altitude commencent à se libérer de leur gangue de glace et de neige.



Ici le lac du Crozet (1986m) dans le massif de Belledonne.



Pas de regel mais encore beaucoup de neige cependant, 2.7m 2300m (nivose d'aigleton) et plus d'1m50 à 2000. Début de l'enneigement constant vers 1500 versant nord.



Nuageux ce matin puis ensoleillé - T°C 26°C à grenoble