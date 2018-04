Appareil NIKON

COOLPIX S6500

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/3.1

Focale 4.5 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel COOLPIX S6500V1.1

Ciel pré orageux ce soir.

Le plus gros des troupes passe et passera plus ŕ l'Ouest, en Lorraine.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)