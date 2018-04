Cavour (IT) le dimanche 29 avril 2018 à 20h30

Bel épisode supercellulaire sur le Torinese avec une succession de cellules grêligènes et rotatives sur la zone. A l'arrière du plus gros une superbe petite supercellule LP se formera près de Cavour (TO)