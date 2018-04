Outbreak sur le Nord Est (3)

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 250

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

Incroyable fin d'après midi entre la Lorraine et la Champagne ardennes avec au moins 3 Puissante supercellule, 1 Tornade confirmer et une autre en cours de confirmation.



Vue pano ici sur la puissante Supercellule qui a transité sur le centre du 54, ici au sud de Nancy (Grêle de 4-5cm) et rotation marquée du nuage mur quasi au niveau du sol