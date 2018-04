Une cellule explose

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/8

Focale 19 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Après une journée dominée par la crasse (entrée maritimes), la pluie, le vent et quelques coups de tonnerre dispersés, le salut vient en fin de journée avec le retour d'un ciel plus clair et une explosion convective à l'avant immédiat du front froid. La foudre a mis du temps à arriver, me faisant louper un cadre idyllique au plus près. Un plaisir de retrouver une ambiance convective après l'immonde journée que nous venons de passer. La température est bien fraiche, pas plus de 13°c.