L'instabilité orageuse domine le ciel Bressan en ce début de soirée mais les précipitations se produisent plus à l'Est, passé le Revermont.

Le vent du Sud nous a accompagné toute la journée de modéré à fort avec 48km/h en début d'AM.

La maximale de 17.6° était un peu faible pour la période et demain s'annonce moins chaud...