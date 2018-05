Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/3425 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 11.0.2

GPS 46.7°N, 5.95°E

Altitude GPS 548m

Après une matinée un peu grise le soleil est revenu et la semaine s’annonce assez belle.

Plus de vent notable, une température de 14 degrés et du soleil.

Les prochains jours devraient être beaux. Après deux semaines d’absence nous avons retrouvé une belle prairie à vaches ..,

Photo prise en direction du nord.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)