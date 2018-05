Instabilité méditerranéenne

Dim. originale 3968*2976px

Grâce à l'instabilité présente sur la Provence, le ciel marseillais n'est pas avare en spectacle depuis avant-hier ! Après la ligne de grains de dimanche soir, puis les multiples tubas et trombes marines hier ayant survolé la rade marseillaise durant près de 45 minutes, et l'averse leur ayant succédé avec retour du soleil couchant à l'arrière, ce soir, le coucher de soleil est également un beau cadeau céleste pour débuter ce mois de mai.



Photo prise depuis les plages de l'escale Borély, devant une Méditerranée bien plus calme que dimanche. Au loin, l'archipel du Frioul se détache sur l'horizon.