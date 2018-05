Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/8

Focale 70 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Journée maussade indigne pour un début mai, mais on en a régulièrement l'habitude... le printemps c'est la saison des contrastes.

La région montpelliéraine est restée à l'écart de la pluie qui a sévit une grosse partie de la journée sur un axe Ganges-Sète. En soirée, une ligne se forme entre Gard et Hérault avec des précipitations modérées. Une belle et longue base noire se profile mais la situation est trop mole et fraiche pour aller jusqu'à l'orage... vivement le retour de la chaleur et d'une vraie instabilité, digne de ce que l'on a eu en mars (quel paradoxe !).