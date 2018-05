Parhélie au coucher du soleil

Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/11.3

Focale 55 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Cyrille Baudouin

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

Ce parhélie relativement brillant est apparu peu de temps avant le coucher du soleil (qui se trouvait plus loin à gauche). Notez les couleurs qui tendent vers le jaune et le rouge. Les parhélies et d'autres formes de halos sont apparus plusieurs fois au cours de la soirée.