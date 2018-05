Encore ensoleillée,mais se couvrant prochainement

Appareil Apple

Fenêtre de temps assez ensoleillée ce mercredi,notamment ce matin ( malgré un ciel partiellement voilée) car depuis peu,cette après-midi les périodes d'éclaircies bien qu'encore assez présentes se font plus hésitantes, fugaces avec la progression et l'épaississement du voile d'altitude et l'arrivée de bancs de nuages à l'étage moyen vers notre direction.Le thermomètre demeure encore aujourd'hui quelques peu sous les moyennes de saisons avec une temperature actuelle de 17 degrés en ce moment,le vent (modérée,rafales 40 km/h) encore d'actualité rajoute un zeste de fraîcheur,à cette impression assez fraîche,à l'ombre surtout car au soleil (et à l'abris du vent) ça reste agréable.Le fait marquant de ce mercredi et qui à noter,bien que s'étant déjà produit plusieurs fois à cette époque de l'année/au debut d'un mois de mai par le passé,c'est la présence de gelée blanche à l'aube avec une temperature minimale frisquette de seulement 1 degrés au lever du jour.Photographie prise face au château de Chantilly.

